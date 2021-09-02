Россиянам напомнили о штрафах за хранение консервов в подвалах

Законсервированные на зиму продукты должны храниться только в официально оформленных индивидуальных кладовых. Россияне, которые используют для этих целей места общего пользования многоквартирного дома, могут быть оштрафованы. Об этом РИА Новости рассказал юрист Михаил Паюшин.

Он напомнил, что с начала 2021 года вступило в силу постановление правительства о мерах противопожарной безопасности. В нём установлен прямой запрет на размещение любых предметов на путях эвакуации и эвакуационных выходах. Речь идёт о коридорах, лестничных площадках, а также подвальных помещениях.

За нарушение данного запрета предусмотрен штраф от двух до трёх тысяч рублей, — напомнил юрист.

Он пояснил, что на практике пожарный надзор обычно выписывает предписание тому, в чьем ведении находятся места общего пользования — управляющей компании или ТСЖ. Для них предусмотрен штраф размере от шести тысяч до 15 тысяч рублей, поэтому им выгоднее найти виновного жильца, чтобы переложить ответственность на него.

Ранее сообщалось, что с начала года действуют новые штрафы для владельцев квартир. Наказание может грозить не только за действия, угрожающие жизни людей, но и, например, за выброс опасного для здоровья мусора. За несоблюдение требований к охране окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке и утилизации отходов для граждан предусмотрена административная ответственность в размере до двух тысяч рублей.