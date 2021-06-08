Россиянам напомнили о предстоящих длинных выходных

https://static.news.ru/photo/8c5b81ae-c85a-11eb-8ddf-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Длинные выходные ждут россиян с 12 по 14 июня, напомнили в Роструде. Отдыхать они будут из-за празднования Дня России, передаёт ТАСС.

В ведомстве отметили , что праздник в этом году выпадает на субботу, 12 июня. В связи с этим выходной день переносится на понедельник, 14 июня.

Таким образом, россиян ожидают длинные выходные с 12 по 14 июня включительно, — подчеркнули в Роструде.

Накануне главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что всю неделю москвичей ждут ливни и грозы. При грозе порывы ветра будут достигать 17–18 метров в секунду. Ожидается, что в ближайшие дни может выпасть до половины месячной нормы осадков, но они будут иметь локальный характер.

Ночью температура воздуха будет 13–15 градусов, а днём воздух прогреется до 23–25 градусов. По словам Поздняковой, из-за того что кислорода в воздухе будет мало, метеочувствительные люди могут почувствовать недомогание.

Ранее министр труда и соцзащиты Антон Котяков рассказал, что предстоящие новогодние праздники будут длинными и продлятся десять дней с 31 декабря по 9 января 2022 года.