Россиянам напомнили о правилах безопасного отдыха на водоемах Спасатель Михайлов напомнил о правилах безопасности на водоемах

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время отдыха на водоемах необходимо проявлять бдительность, напомнил в беседе с NEWS.ru председатель Всероссийского общества спасания на водах «Восвод» Сергей Михайлов. Он призвал соблюдать несколько правил безопасности на воде, в частности, не использовать надувные матрасы дальше буйковой зоны, не нырять в необследованных местах, где могут находиться коряги и прочие опасные предметы.

Михайлов отметил, что при отдыхе с детьми, особенно маленькими, нужно обязательно за ними следить. Ни в коим случае не стоит отпускать ребенка на водоем одного. Собеседник подчеркнул, что при купании нельзя употреблять спиртные напитки, а в жаркую погоду важно использовать навесы, чтобы не получить солнечный удар.

Когда человек долго находится на солнце, нельзя резко охлаждать организм, чтобы не получить спазм сосудов головного мозга. Перепад температуры может быть опасен, а при потере сознания может быть летальный исход, — объяснил Михайлов.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, что россиянам не стоит купаться в водоемах, где водятся гуси, утки и чайки, так как эти птицы сбрасывают в воду личинки, которые могут вызвать у людей кожную реакцию или аллергический дерматит. Также не рекомендуется находиться в озере или реке, рядом с которыми есть сельскохозяйственные земли или свалка.

При этом если рядом с водоемом расположена дорога или завод, то вместе с ливневыми потоками в воду могут попасть загрязнения тяжелыми металлами с токсическим действием. Специалисты Роспотребнадзора подчеркнули, что опасной для купания может быть не только стоячая вода, но и проточная. В ведомстве призвали обращать внимание на предостерегающие знаки и не доверять исключительно визуальной оценке безопасности воды.