Россиянам напомнили о повышенной оплате за работу в праздничные дни Роструд сообщил о повышенной оплате труда с 1 по 8 января

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При работе в праздничные дни с 1 по 8 января россиянам гарантируется повышенная оплата труда, сообщили в Роструде. На двойную ставку могут рассчитывать работники, получающие оклад; сдельщики; сотрудники, чей труд оплачивается по тарифам. По желанию работника за работу в нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.

С 1 по 8 января 2023 года — нерабочие праздничные дни. Трудовым кодексом установлены гарантии повышенной оплаты труда тем, кто привлекается к работе в такие дни, — указано в сообщении.

Врач-терапевт Тимур Асанов в разговоре с NEWS.ru сообщил, что к празднованию Нового года нужно готовиться без фанатизма, чтобы не впасть в депрессию, когда он закончится. По его словам, многие на подготовку к празднику тратят большое количество физических и моральных сил, однако потом из-за усталости проводят каникулы в режиме «тюленя», что вредит организму. В то же время есть способы, которые помогут встретить Новый год бодрыми и жизнерадостными, отметил медик.

Кроме того, врач рекомендовал не откладывать все предпраздничные дела на последние числа декабря. Асанов посоветовал постараться провести уборку дома, купить подарки и продукты заранее и делать это поэтапно.