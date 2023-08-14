Россиянам напомнили о пользе инжира В Роспотребнадзоре напомнили о содержании витаминов в инжире

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Инжир является одним из самых полезных фруктов в августе наравне с абрикосом, виноградом, грушей, нектарином, дыней, яблоком и персиком, рассказала в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу. В беседе со СМИ специалисты ведомства напомнили, что инжир содержит большое количество витаминов В1, В3, PP и C, калий, кальций, фосфор, магний, железо и медь.

В августе рекомендуем обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон, кольраби, редьку, — отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что стоит обратить внимание на летнюю тыкву и разные виды капусты, например на белокочанную, китайскую, краснокочанную, цветную, савойскую. Кроме того, пользу представляют морковь, свекла, молодая картошка, огурцы, чеснок, редис и сельдерей. Август также считается идеальным временем для добавления в рацион помидоров.

Диетолог-консультант Алексей Кабанов ранее рассказал, что растительные продукты летом являются важным элементом здорового питания. По его словам, организму легче перерабатывать их, чем продукты животного происхождения.