Россиянам напомнили о полезных свойствах зеленого чая Диетолог Стародубова: зеленый чай снизит риски сахарного диабета

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Зеленый чай при регулярном умеренном употреблении может снизить риски развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, напомнила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова. В разговоре с «Москвой 24» специалист уточнила, что данный напиток богат антиоксидантами и полифенолами.

Регулярное умеренное употребление напитка снижает риск развития сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических заболеваний, имеет антивозрастной эффект и замедляет процессы старения головного мозга, печени, кожи, — пояснила диетолог.

Чай богат витаминами В1, В2, РР, провитамином А, органическими кислотами, танинами, минеральными веществами и элементами, обладающими антиоксидантной активностью. При этом зеленый чай также содержит большое количество кофеина, который сопоставим с чашкой кофе. Стародубова посоветовала отказаться от данного напитка при высокой чувствительности к кофеину. Кроме того, не стоит добавлять в чай сахар или варенье.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что употребление так называемого драконьего чая способствует снижению риска развития рака груди и толстой кишки. По ее словам, польза данного напитка заключается в наличии антиоксидантов в его составе.