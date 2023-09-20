Россиянам напомнили о пользе антисептиков Терапевт Кондрахин: антисептик поможет избавиться от болезнетворных бактерий

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Антисептик можно использовать в качестве альтернативы мытью рук, он поможет уничтожить часть болезнетворных бактерий, напомнил врач-терапевт Андрей Кондрахин. В разговоре с Пятым каналом специалист уточнил, что на короткий промежуток времени благодаря этому средству руки становятся стерильными.

Если нет возможности помыть руки, то антисептик является тем выбором, который позволяет здесь и сейчас избежать проблем с накоплением болезнетворных бактерий и простейших. Фактически руки на короткое время становятся стерильными, — пояснил врач.

По словам специалиста, сейчас существует большое количество разнообразных средств для очищения рук. При этом не все из них действительно эффективны. Кондрахин отметил, что нельзя злоупотреблять использованием антисептических средств. Это может спровоцировать сухость рук и вызвать истощение подкожной жировой клетчатки. Терапевт посоветовал вместе с антисептиком использовать крем или выбирать щадящие составы.

Кондрахин добавил, что перед покупкой важно узнать, какие компоненты входят в гель. Некоторые из них могут оказаться аллергенами. Врач порекомендовал выбирать проверенные средства.

Главврач частной скорой помощи Лев Авербах ранее посоветовал сократить количество контактов, чтобы снизить риски заражения новым штаммом «пирола». По его словам, медицинские маски нужно носить тем, кто плохо себя чувствует.