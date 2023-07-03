Россиянам напомнили о полезных продуктах для щитовидки В Роспотребнадзоре назвали морскую рыбу полезной для щитовидной железы

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Чтобы поддержать здоровье щитовидной железы, следует включить в рацион продукты, богатые йодом, селеном и аминокислотами, напомнили россиянам эксперты Роспотребнадзора. Так, полезными для щитовидки являются морепродукты и морская рыба, например, сельдь или лосось, пишет «МК в Красноярске».

В ведомстве уточняют, что также стоит чаще употреблять чеснок в сыром виде. Кроме того, для здоровья щитовидной железы необходимо включить в рацион орехи. Из них можно в том числе делать полезные отвары и настойки.

Еще один продукт, богатый йодом — водоросли. Листы нори можно добавлять в салаты, бульоны или роллы. Среди фруктов эксперты Роспотребнадзора выделяют хурму. Она богата витаминами А, С и Р, а также содержит большое количество железа, магния и калия.

Врач Ольга Духарева ранее предупредила, что охриплый голос может свидетельствовать о нарушениях в работе щитовидной железы. По ее словам, в частности, осиплость является одним из симптомов гипотиреоза — недостатка гормонов трийодтиронина и тироксина.

До этого доктор медицинских наук Валентин Фадеев предупредил, что узлы щитовидной железы, когда ее клетки и ткани локально увеличиваются, чаще всего имеют неопухолевую природу. По его словам, опухолевые клетки разрастаются в относительно редких случаях, а операционное удаление узлов показано не более чем 5% пациентов.