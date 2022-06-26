Россиянам напомнили о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля Юрист Соловьёв напомнил о подорожании услуг ЖКХ с 1 июля

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Юрист Иван Соловьев напомнил, что платежи за коммунальные услуги в среднем по России вырастут приблизительно на 3,5–5% с 1 июля. Он уточнил, что по распоряжению правительства России максимальные индексы подорожания коммунальных услуг определяются для каждого региона отдельно. При этом, по словам юриста, платежи могут различаться в населённых пунктах одного региона для соблюдения пропорциональности, пишет ПРАЙМ.

В отдельно взятом населённом пункте допускается рост тарифов сверх установленного норматива. Это означает только одно: в других населённых пунктах региона он должен быть меньше среднего значения, чтобы была соблюдена пропорциональность, — рассказал Соловьёв.

Эксперт добавил, что в Москве и Дагестане тарифы вырастут на 6%, а в Крыму, Севастополе, Чечне, Татарстане и Санкт-Петербурге показатель будет выше. Он отметил, что в Челябинской и Ульяновской областях увеличение платежей составит 3,4%.

Операционный директор управляющей компании «ПИК-Комфорт» Илья Розанов ранее заявил, что управляющие многоквартирными домами компании начинают подавать в суд на должников по ЖКХ уже через три — шесть месяцев с момента образования задолженности. Эксперт уточнил, что счёт ЖКХ переходит в долг с 11 числа расчётного месяца. По его словам, с 31 дня компания начинает начислять пеню в размере 1/300 ключевой ставки, установленной на день просрочки.