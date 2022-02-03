Россиянам напомнили о новых табачных штрафах

С первого февраля в силу вступает новая статья Кодекса об административных правонарушениях (КоАП). Статья 14.53.1 предусматривает ответственность за незаконное перемещение по территории РФ физлицами табачной продукции и изделий без акцизных марок, а также за незаконную перевозку немаркированной табачной продукции Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом рассказал агентству ПРАЙМ юрист Юрий Дахов.

По словам юриста, во вновь вступивших в силу правилах предусмотрены и небольшие исключения.

Исключением является перемещение по российской территории физическими лицами, достигшими восемнадцати лет, табачных изделий в количестве не более 200 сигарет, или 50 сигар (сигарилл), или 250 граммов табака, или указанных табачных изделий в ассортименте весом не более 250 граммов на одного человека, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16.21 кодекса, — объяснил эксперт.

В случае выявления нарушений человеку грозит штраф в размере от 15 до 25 тысяч рублей и конфискация продукции.

Ранее автомобилистам напомнили о забытых штрафах ГИБДД. После вступления в силу поправок в КоАП инспекторы ГИБДД начнут штрафовать российских водителей за шипованную резину, установленную на автомобиль летом, за повреждённый бампер и защитную плёнку на фарах.