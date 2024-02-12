Россиянам напомнили о негативных последствиях дефицита витамина D Невролог Шиндряева: при дефиците витамина D может замедлиться обмен веществ

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При дефиците витамина D может замедлиться обмен веществ, предупредила практикующий врач-невролог Наталья Шиндряева. В разговоре с «МК в Питере» специалист уточнила, что это чревато серьезными заболеваниями, такими как ожирение, диабет, депрессия и рассеянный склероз. Кроме того, витамин D играет важную роль в здоровье костей.

Как уточнила Шиндряева, витамин D позволяет поддерживать нормальный уровень кальция и фосфора в крови, что способствует здоровью костей и зубов. Витамин также участвует в регуляции иммунного ответа на инфекции и уменьшает воспалительные процессы в организме. В группе риска нехватки витамина находятся пенсионеры, жители северных широт и люди, которые мало двигаются.

В группе риска по нехватке витамина D — люди, которые живут в северных широтах, пенсионеры и те, кто мало двигается. По российским рекомендациям взрослому человеку нужно 600-800 МЕ (международных единиц), тем, кто старше 50 лет, — 800-1000 МЕ, — отметила невролог.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рассказала, что особая дыхательная техника поможет предотвратить развитие болезни Альцгеймера и сократить риск старческого слабоумия. Также снизить риск помогут кофе, скандинавская ходьба, получение новых навыков и регулярный прием витамина D.