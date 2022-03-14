Россиянам напомнили о наказании за покупку валюты с рук

За покупку валюты с рук предусмотрено наказание, напомнил россиянам доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев. Согласно новым правилам, существует ограничение на получение наличной валюты со своего валютного счёта суммой в размере $10 тысяч. Также отменена покупка наличной валюты в банках, сообщает агентство ПРАЙМ.

За куплю и продажу валюты у частных лиц в России предусмотрена административная ответственность, — заявил Григорьев.

Он призвал людей не поддаваться на искушение покупать на чёрном рынке валюту. Он также предупредил о том, при такой транзакции есть вероятность оказаться обманутым.

Компании PepsiCo и «Вимм-Билль-Данн» ранее сообщили об увеличении стоимости своих товаров на 19% и 13,7% соответственно. Речь идёт о соках, снеках и напитках. Основной причиной называется резкий обвал рубля, который подешевел на 40% с января. При этом производитель молочных товаров «Вимм-Билль-Данн» отметил, что выделил четыре социально значимых товара, стоимость которых не изменится. Так, цена останется прежней для пастеризованного молока «Домик в деревне» жирностью 2,5% и 0,5%, сметаны под тем же брендом жирностью 10% и кефира жирностью 1%.