Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе из-за Дня народного единства

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Следующая рабочая неделя в России будет на один день короче из-за государственного праздника — Дня народного единства, сообщила РИА Новости юрист HeadHunter, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева. Она напомнила, что праздник в этом году выпадает на пятницу и работающих на пятидневке ждет короткая неделя.

С 1 по 3 ноября — рабочие дни, при этом четверг, 3 ноября, — предпраздничный день, в который продолжительность работы сокращается на один час, — уточнила собеседница агентства.

Она добавила: несмотря на нерабочие праздничные дни, зарплату работникам, получающим оклад, снижать нельзя. Привлечь сотрудника к работе в выходной и праздничный день можно только с его согласия, кроме случаев предотвращения аварий и катастроф. За это работник может по своему желанию получить оплату в двойном размере либо дополнительный выходной.

Ранее сообщалось, что более 70% россиян поддерживают отмену новогодних мероприятий в 2022 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Каждый второй гражданин объяснил свой ответ нехваткой средств на обеспечение мобилизованных и желанием помочь российской армии.