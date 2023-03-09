Россиянам напомнили о количестве выходных на майские праздники Эксперт Санина: на майские праздники россиян ждет семь выходных дней

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

На майские праздники россиян ждет сразу семь нерабочих дней. Об этом РИА Новости рассказала директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина. Она уточнила, что сокращенных рабочих дней перед выходными не будет.

На майские праздники нас ждет семь нерабочих дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. В 2023 году правительством России установлено три дня в году, когда перед праздниками рабочий день сокращается на один час: 22 февраля, 7 марта и 3 ноября. Перед майскими официально сокращенных дней не будет, — рассказала Санина.

Она отметила, что работодатели могут уменьшить рабочие часы накануне праздничных дней по собственному желанию.

Ранее депутат Госдумы Максим Иванов выразил мнение, что продолжительность новогодних праздников следует сократить. Он считает, что три дня активного отдыха будут для россиян значительно полезнее праздной недели. Иванов также вспомнил о продолжительных выходных в мае, но высказался против их сокращения. По словам депутата, россияне проводят их с пользой, занимаясь садами и огородами.