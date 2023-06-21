Россиянам напомнили о группах риска по получению солнечных ожогов Дерматолог Богатова назвала людей со светлой кожей склонными к получению солнечных ожогов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В группе риска по получению солнечных ожогов находятся люди со светлой кожей и волосами, а также с голубыми или зелеными глазами, предупредила дерматовенеролог Елена Богатова. Она рассказала СМИ, что у них меньше меланина, который спасает кожу от ультрафиолета. При этом люди с темным цветом кожи также не защищены от последствий долгого пребывания на солнце.

Стоит отметить, что даже при облегченной склонности к солнечным ожогам повреждения от солнца могут накапливаться со временем и увеличивать риск развития рака кожи и ее преждевременного старения, — пояснила специалист.

Онколог-химиотерапевт Владислав Евсеев заявил, что загорать целенаправленно не рекомендуется ни в солярии, ни на пляже. Это связано с возможностью появления злокачественной опухоли кожи, меланомы. Ее причиной могут стать даже полученные давно ожоги.

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Если отказываться от загара не хочется, то следует находиться на солнце до 10:00 или после 16:00. Стоит выбирать одежду светлых оттенков из легкой плотной ткани. Кроме того, нельзя забывать об использовании качественных солнцезащитных кремов.

Нейрохирург Илья Алмазов рассказал, что при солнечных ожогах взрослому человеку нужно как можно быстрее охладить пораженное место. Например, можно на несколько секунд окунуться в воду. После этого сгоревший участок кожи нужно прикрыть. Врач также советует использовать мягкий лосьон, пить как можно больше воды, а в случае появления волдырей обратиться к специалисту. Если пострадал ребенок в возрасте до года, необходимо немедленно ехать в больницу.

Косметолог Марина Андриевская ранее предупредила, что при нанесении на кожу солнцезащитного крема можно совершить ряд ошибок, из-за чего средство потеряет свою эффективность. По ее словам, существует пять основных способов неправильного использования солнцезащитных кремов, первый из которых — его несвоевременное нанесение.