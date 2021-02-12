Россиянам напомнили о единственной шестидневной рабочей неделе в году

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Роструд напомнил россиянам о том, что следующая неделя окажется единственной в году, когда ходить на работу надо шесть дней.

Поработать придётся в субботу — 20 февраля. Зато затем будет три выходных — с 21 по 23 февраля включительно, — цитирует ведомство «Российская газета».

Рабочий день перенесли на субботу, 20 февраля, так как День защитника Отечества выпал на вторник. Рабочая суббота станет короче обычного трудового дня на один час. Затем россиян ждут трёхдневные выходные.

Следующие длинные выходные будут в марте в связи с переносом выходного из-за Международного женского дня.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Федеральная служба по труду и занятости РФ рассказала в конце 2020 года о 30 праздничных днях в 2021 году. В феврале благодаря Дню защитника Отечества рабочая неделя сократится до трёх дней, нерабочими будут дни с 21 по 23 февраля. В марте россияне будут отдыхать с 6 по 8 марта, а рабочими останутся четыре дня.