Россиянам напомнили о длинных выходных в марте Роструд предупредил о праздничных выходных с 8 по 10 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян ждет сокращенная рабочая неделя в честь Международного женского дня, напомнили в Роструде. В ведомстве отметили, что благодаря празднику граждане будут отдыхать три дня подряд: с 8 по 10 марта.

В этом году праздник приходится на пятницу. Поэтому россияне, кто трудится в режиме пятидневной рабочей недели, будут отдыхать три дня подряд, — уточнили в Роструде.

Тех, кто работает по пятидневной рабочей неделе, 7 марта ждет сокращенный трудовой день. Россияне смогут отправиться на выходные на час раньше.

Ранее семейный психотерапевт Наталья Наумова рассказала, какие подарки нужно дарить на 8 Марта. Специалист отметила, что мужчинам важно подарить женщинам любовь, романтику, внимание и показать, насколько она ценна. Психолог рекомендовала мужчинам интересоваться, что любит жена или мама. Например, им может нравиться рукоделие или предметы для дачи.

По словам Наумовой, любой девушке понравятся цветы, но в качестве дополнительного презента важно ориентироваться на предпочтения. Психолог посоветовала мужчинам дарить универсальные подарки, которые понравятся каждой, а именно духи, косметику, сумки и гаджеты, отличной идеей станет совместный кулинарный мастер-класс или романтический вечер.