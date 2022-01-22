Россиянам напомнили, кто получит право на пенсию в 2022 году

Женщины и мужчины, достигшие в 2022 году 56,5 и 61,5 года соответственно, смогут рассчитывать на получение страховой пенсии по старости, заявила в интервью агентству ПРАЙМ профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Юлия Финогенова напомнила , что поэтапное повышение пенсионного возраста в России происходит с 2019 года, «шаг» составляет полгода-год. В результате в 2028 году пенсионный возраст достигнет 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин.

При этом для назначения пенсии необходим минимальный страховой стаж, который в 2022 году составляет 13 лет. Количество пенсионных коэффициентов при этом должно составлять не менее 23,4 балла.

Также эксперт рассказала, что с 1 января 2022 года в России начал действовать беззаявительный порядок назначения страховых пенсий, при котором необходимо лишь подтвердить ПФР своё согласие на автоматическое назначение через сайт госуслуг.

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о планах партии принять в весеннюю сессию законопроект о 13-й пенсии и поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 15 тысяч рублей. Такая инициатива обусловлена ростом экономического неравенства среди населения.