Россиянам напомнили, когда проявляются симптомы после укуса клеща Роспотребнадзор: симптомы после укуса клеща могут проявиться в первые 14 дней

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Первые симптомы после укуса клеща могут проявиться не сразу, напомнили россиянам специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве предупредили, что инкубационный период может длиться вплоть до 14 дней, а иногда достигает трех недель, сообщает «МК в Красноярске».

В Роспотребнадзоре отметили, что первые дни после укуса, вопреки мифам, самые легкие из-за отсутствия симптоматики, но они же считаются самыми опасными. Дело в том, что человек может не знать, что его укусили, поэтому упускает время лечения. В ведомстве пояснили, что только в 15% случаев признаки укуса проявляются быстро.

К симптомам заболеваний, возникших из-за укуса клеща, относят слабость, быструю утомляемость, нарушение сна, повышение температуры тела вплоть до 40 градусов, жар, озноб, потливость, головные боли и боли в суставах, светобоязнь, а также тошноту и рвоту. Специалисты уточняют, что важно не перепутать эти признаки с ОРВИ и вовремя обратиться за медицинской помощью.

Телеведущая Елена Малышева ранее предупредила, что укус боррелиозного клеща на коже проявляется покраснением, похожим на мишень. Она добавила, что характерная отметина появляется почти сразу, поэтому, увидев такое покраснение, необходимо обратиться к врачу.