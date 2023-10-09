Россиянам напомнили, какие продукты укрепят здоровье в период простуд В Роспотребнадзоре посоветовали в осенне-зимний сезон включать в рацион редьку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В период простуд, осенью и зимой, следует включить в рацион продукты, которые укрепят здоровье, рассказали специалисты Управления Роспотребнадзора по Новгородской области. В ведомстве напомнили, что к ним относятся корнеплоды: редька, репа и редис, пишет «МК в Великом Новгороде».

Как уточняют эксперты, редька состоит из воды и клетчатки. Также в ней есть эфирные масла и гликозиды, которые обладают антибактериальными свойствами. Продукт богат калием, магнием, кальцием и железом. Корнеплод можно включить в рацион худеющим: он считается диетическим и дает чувство сытости. Редьку рекомендуется есть в сочетании с другими продуктами.

Репа содержит в составе клетчатку, полисахариды, витамин С, провитамин А и витамины группы В. В продукте также есть магний, цинк, йод, железо и фосфор. В ведомстве подчеркнули, что благодаря этому репа обладает антибактериальными и противомикробными свойствами. Продукт лучше не есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, печени, почек. Также от репы стоит отказаться кормящим матерям.

В Роспотребнадзоре напомнили, что редис богат пищевыми волокнами, которые поддерживают работу кишечника и улучшают пищеварение. В нем есть калий, витамины группы В и С, а благодаря антиоксидантам редис защитит организм от старения.

Врач-терапевт Маргарита Королева ранее посоветовала отказаться от сладких продуктов при простуде. По ее словам, сладости создают дополнительную нагрузку на желудочно-кишечный тракт, из-за чего могут возникнуть проблемы с пищеварением.