Россиянам напомнили, какие признаки указывают на разговор с мошенником Эксперт по безопасности Лукацкий: угрозы указывают на общение с мошенниками

Угрозы при общении по телефону, почте или в социальных сетях указывают на то, что собеседником является мошенник, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий. В беседе с Lenta.ru он подчеркнул, что также злоумышленники пытаются заставить человека нервничать.

Прежде всего, «красный флаг» — это угрожающий контекст диалога либо что-то очень срочное. Например: «Ваш счет будет заблокирован, срочно свяжитесь с нами». Мошенники пытаются заставить человека занервничать, — пояснил Лукацкий.

Кроме того, просьбы предоставить чувствительную информацию являются явным признаком общения с мошенником. Злоумышленники могут просить сообщить пароль, пин-код или прислать фото банковской карты с двух сторон. Стоит внимательно отнестись и к слишком хорошим сообщениям, например, о выигрыше в лотерею. Эксперт добавил, что следует присматриваться к ссылкам, которые присылает собеседник: если в них есть ошибка, то они с большой вероятностью фишинговые.

Эксперт по безопасности Алла Храпунова ранее рассказала, что мошенники стали использовать новую уловку для обмана россиян. По ее словам, теперь аферисты предлагают своим жертвам заработать на продвижении компаний по прокату велосипедов. Схема предполагает переход по ссылке в Telegram-чат с куратором, который берет человека в оборот.