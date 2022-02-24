Россиянам напомнили, как рассчитать размер своей пенсии

Чтобы рассчитать размер своей пенсии, россиянам надо проверить выписку из лицевого счёта и обратить внимание на максимальную сумму пенсионных баллов, пояснил глава отделения Пенсионного фонда России по Новосибирской области Александр Терепа. Этот показатель надо умножить на стоимость одного такого балла в текущем году, пишет Сиб.фм.

Вы проверяете выписку из своего лицевого счёта, где большими цифрами написана максимальная сумма баллов. Затем берёте эти баллы, сколько их у вас, и умножаете на стоимость одного балла в текущем году. Например, в 2022 году это 107 рублей. Таким образом, вы получаете месячный страховой размер выплаты, страховую часть, — заявил Терепа.

После этого к получившейся сумме необходимо прибавить размер фиксированной выплаты: в 2021 году она составляет 6 564 рубля 31 копейку.

Ранее кандидат экономических наук Лариса Сорокина рассказала, в каком месяце пенсионерам выгоднее уволиться с работы. Так, по её словам, увольняющийся в марте пенсионер в апреле уже не будет значиться в списках работающих лиц. В этой связи он получит статус «неработающего» и ему начнут рассчитывать доплаты также с апреля, вне зависимости от того, уволился человек 1 или 31 марта. В этой связи с финансовой точки зрения выгоднее увольняться ближе к концу месяца.