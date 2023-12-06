Россиянам напомнили, как правильно разговаривать с телефонными мошенниками Эксперт по ИБ Власов посоветовал не вступать с мошенниками в диалог

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Чтобы защитить себя от телефонных мошенников, в первую очередь не следует вступать с аферистами в диалог, посоветовал эксперт по информационной безопасности (ИБ) Александр Власов. В беседе с «МК в Питере» он подчеркнул, что, как только злоумышленники сообщают об утечке каких-либо данных, нужно завершить разговор и позвонить на горячую линию банка, сотового оператора или в отделение полиции.

Универсальный рецепт: если вам звонят с незнакомого номера, будьте готовы к тому, что на другом конце провода мошенник. К сожалению, это так. <...> Главная задача — не вступать в разговор с теми, кто вам говорит о ­какой-то утечке данных, якобы заведенных уголовных делах и прочем, — уточнил эксперт.

В начале разговора с неизвестными лучше всего использовать слова «Алло» или «Слушаю» вместо «Да». Если человек не ожидает звонков с незнакомых номеров, достаточно просто не отвечать, отметил Власов. Он также посоветовал тем, кто часто пользуется услугами курьеров, заранее уточнять телефонные номера доставщиков.

Сенатор Артем Шейкин ранее предложил внести изменения в порядок предоставления потребительских кредитов в России. Банки и другие финансовые организации будут обязаны проверять, заключает ли клиент договор по собственной воле. Данные изменения направлены на борьбу с телефонными мошенниками.