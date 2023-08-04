Россиянам напомнили, как помочь питомцу пережить жару Ветеринар Евстигнеева посоветовала в жару смачивать подушечки лап питомца водой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы помочь питомцу пережить жаркую погоду, можно смачивать подушечки лап кошек и собак водой, посоветовала ветеринар Элла Евстигнеева. В разговоре с «Москвой 24» она уточнила, что для этого не стоит использовать холодную воду — это может вызвать спазм сосудов. По ее словам, температура воды должна быть не меньше 37 градусов.

Если в квартире невыносимая жара, можно помочь питомцу и смочить подушечки лап водой. Температура воды должна быть не менее 37 градусов, чтобы животное не испугалось. Холодную воду использовать нельзя, так как это приведет к спазму сосудов, — уточнила специалист.

По словам ветеринара, при температуре до 33 градусов у животных нормально работает терморегуляция, но иногда может произойти перегрев. Например, некоторые питомцы любят лежать на солнце и не понимают, когда нужно переместиться в более прохладное место. В таких ситуациях Евстигнеева рекомендует не давать животному долго находиться под воздействием солнечных лучей даже в квартире.

Чтобы поддерживать оптимальную температуру тела собаки в жару, лучше всего приобрести охлаждающую попону. Специалист пояснила, что она прикроет спину и грудь животного во время прогулки и дома. Также можно смачивать водой места, где меньше всего шерсти или поставить питомца в воду по пятки, уточнила ветеринар. Она отметила, что, если собака стала вялой и не реагирует на имя и команды, необходимо сводить ее в клинику.

Евстигнеева подчеркнула, что кошки в этом вопросе более смышленые. Они редко лежат под прямым воздействием солнечных лучей и предпочитают находиться на прохладном кафеле или в ванной. При этом летом категорически нельзя стричь налысо как кошек, так и собак или прикладывать к их телу холодные предметы.

Если срезать все под ноль, то уйдет воздушная подушка, которая как раз защищает от перегрева. Кроме того, очень опасно, когда у животного есть колтуны. Вместо подушки получается шуба, которая никак не помогает теплообмену. Их обязательно нужно убирать, — заключила Евстигнеева.

Кинолог Владимир Голубев ранее посоветовал не угощать собак жареным мясом, приготовленным на костре. По его словам, оно может вызвать отравление и способствовать развитию воспалительных процессов.