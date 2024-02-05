Россиянам напомнили, как обезопасить себя во время зимней рыбалки Спасатель Дайнеко: важно правильно подобрать экипировку для зимней рыбалки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для зимней рыбалки важно правильно подобрать экипировку, предупредил сотрудник МЧС Виктор Дайнеко. Он напомнил, что одежда должна защищать от морозов, пишет «МК в Мурманске». Кроме того, стоит поставить в известность о своих планах близких или знакомых: нужно уточнить планируемое время возвращения, координаты и маршрут.

Сидеть несколько часов на сильном морозе — не так уж и приятно. Позаботьтесь о том, чтобы не замерзнуть, заранее. Выбирайте экипировку крайне ответственно, — пояснил Дайнеко.

С собой следует взять пауэрбанк, охотничьи спички, теплый чай и сухпаек. На всякий случай рекомендуется иметь при себе спасательный жилет, веревку, аптечку и запасной комплект одежды. Спасатель уточнил, что категорически нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости. Лучше не подходить близко к местам, где во льду есть вмерзшие коряги и водоросли. Если в ночь перед рыбалкой потеплело, рекомендуется перенести поездку на водоем на другое время.

Дайнеко посоветовал не делать большое количество лунок, а также подходить к другим рыбакам ближе, чем на три метра. Также нельзя употреблять алкоголь во время поездки. Если лед начал трещать, необходимо осторожно повернуть назад и отправиться к берегу скользящими шагами, не отрывая ног от земли. Спасатель отметил, что, провалившись в воду, нужно выбраться на лед, при этом не сломав кромку. Лучше всего иметь при себе самоспасатель. Выбравшись на лед, важно как можно быстрее отползти от полыньи и вернуться к берегу по своим следам.

В конце ноября в Пермском крае двое рыбаков провалились под лед. Инцидент произошел в Ильинском районе. Спасатели-водолазы нашли тела погибших и передали их сотрудникам полиции.