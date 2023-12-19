Россиянам напомнили, как не заразиться ОРВИ перед Новым годом Роспотребнадзор: мытье рук поможет предотвратить заражение ОРВИ

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Чтобы не заразиться ОРВИ перед Новым годом, необходимо как можно чаще мыть руки с использованием мыла, напомнили специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что, если возможности вымыть руки нет, можно воспользоваться антисептическим средством или антибактериальными салфетками, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили специалисты, при нахождении в общественном месте или транспорте лучше не прикасаться руками к лицу и рту. Кроме того, важно регулярно проветривать квартиру, проводить влажную уборку и протирать поверхности. Особое внимание стоит обратить на гаджеты: их также нужно протирать.

В ведомстве добавили, что необходимо следить за здоровьем детей. Если ребенок чувствует себя плохо, стоит оставить его дома и вызвать врача. Специалисты подчеркнули, что даже новогодний спектакль, на который был заранее куплен билет, лучше пропустить, если ребенок испытывает недомогание.

Врач Владимир Бекетов ранее посоветовал наладить сон и питание, чтобы быстрее восстановиться после перенесенных инфекционных заболеваний. В рационе выздоровевшего должно быть много овощей, фруктов, цельнозерновых круп, рыба, а также семечки и орехи. По словам врача, важно избегать стрессов и заниматься физкультурой.