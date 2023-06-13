Россиянам объяснили, как не заблудиться в лесу В МЧС посоветовали не отклоняться от первоначального маршрута, чтобы не заблудиться в лесу

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Чтобы не заблудиться в лесу, следует придерживаться первоначального маршрута и не отклоняться от него. В пресс-службе Главного управления МЧС России по Новгородской области отметили, что вероятность потеряться при несоблюдении данного правила возрастает в несколько раз, а близкие при этом будут искать по известному им маршруту, сообщает «МК в Новгороде».

Как уточняет издание, близких необходимо заранее предупредить о своих планах и о примерном маршруте, по которому планируется лесная прогулка. Кроме того, необходимо выбирать для таких походов яркую одежду, она поможет выделяться на фоне зелени и человека можно будет легко заметить. С собой следует взять заряженный телефон, чтобы позвонить в случае чрезвычайной ситуации спасателям или родным.

Если человек заблудился в лесу, важно остановиться и не продолжать движение во взволнованном состоянии. Это может усугубить ситуацию. Необходимо прислушаться к окружающим звукам. Если слышен шум автомобилей, можно попытаться двигаться в их направлении. Также следует позвонить близким или в службу спасения по номеру 112.

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