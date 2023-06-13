Россиянам напомнили, как не отравиться в отпуске Гастроэнтеролог Неронов напомнил о правилах гигиены для профилактики отравления в отпуске

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Для профилактики отравления в отпуске необходимо соблюдать основные правила гигиены, напомнил врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов. В разговоре с РИАМО он отметил, что необходимо мыть руки с мылом, носить с собой антибактериальные влажные салфетки и не брать в долгую дорогу продукты, которые могут быстро испортиться.

Обязательно мойте руки с мылом. Носите с собой антибактериальные влажные салфетки, если предстоит путешествие, берите в дорогу только те продукты, которые можно долго хранить без негативных последствий, — пояснил специалист.

По словам эксперта, с собой в дорогу можно взять сырокопченую или сыровяленую колбасу, хлеб, печенье, твердые сыры и минеральную воду. Кроме того, гастроэнтеролог посоветовал не есть продукты, которые долгое время находились под палящим солнцем, немытые фрукты, овощи и ягоды, а также не пить сырую воду. Они могут вызвать пищевой отравление. Врач предупредил, что первые признаки болезни могут проявиться как через шесть часов, так и через несколько суток.

Неронов рассказал, что первыми признаками отравления являются озноб, жар, головные боли, тошнота, рвотные позывы, боли, вздутие живота и диспепсия. Врач порекомендовал не заниматься самолечением, а сразу же обратиться за помощью к медикам. До приезда специалистов можно промыть желудок. Для этого необходимо выпить два литра минеральной воды и постараться вызвать у себя рвотный рефлекс.

Гастроэнтеролог Татьяна Селиверстова ранее предупредила о содержании большого количества нитратов в ранних ягодах. По ее словам, продукт может вызвать высыпания на коже, проблемы с желудочно-кишечным трактом и серьезные отравления.