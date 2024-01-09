Россиянам напомнили, как избавиться от набранных за праздники килограммов Врач Поляев посоветовал снизить калорийность блюд после праздников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы избавиться от набранных за новогодние праздники лишних килограммов, следует снизить калорийность употребляемых блюд, посоветовал внештатный специалист Минздрава по спортивной медицине Борис Поляев. Врач подчеркнул, что лучше всего включить в рацион мясо, зелень, овощи и фрукты, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнил эксперт, после праздников необходимо вернуться к привычному режиму питания и сна. Так, допустимо есть вечером после 18:00, но важно употреблять пищу не позднее, чем за два часа до сна. Кроме того, следует пить достаточное количество воды.

Поляев отметил, что нужно постепенно повышать физическую активность. Также при желании можно устроить разгрузочный день для желудка. При этом важно не голодать, а есть диетические блюда небольшими порциями, отметил специалист.

Терапевт Полина Лепилова ранее предупредила, что регулярное злоупотребление майонезом может стать причиной хронических воспалительных процессов в организме, а также преждевременного старения. По ее словам, негативное воздействие этого соуса на здоровье происходит из-за присутствия в его составе большого количества подсолнечного масла, яичных желтков, соли и сахара.