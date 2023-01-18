Россиянам напомнили, как безопасно кататься на «ватрушках» ОГИБДД: «ватрушки» совершенно неуправляемы и травмоопасны

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Одно из любимых россиянами зимних развлечений — катание на «ватрушках» — является очень травмоопасным, предупреждают сотрудники ОГИБДД по Великому Новгороду. В пресс-службе ведомства в беседе с «МК в Великом Новгороде» рассказали, что тюбинг развивает очень большую скорость, как горные лыжи или сноуборд, при этом он совершенно неуправляем.

Тюбинг гораздо травматичнее, чем ледянки или снегокаты. Он развивает огромную скорость — до 100 км/ч (примерно как горные лыжи или сноуборд). «Ватрушки» совершенно неуправляемы, во время движения закручиваются вокруг своей оси, не имеют тормозов, — отметили в ОГИБДД.

Следователи также напомнили, что во время катания на тюбинге скорость набирается очень быстро. Пресс-служба СУ СКР по Новгородской области уточняет, что при закручивании «ватрушки» катающийся на ней перестает ориентироваться в пространстве и не может спрыгнуть с нее в случае опасности из-за высокой скорости.

Россиянам порекомендовали выбирать для катания специально подготовленные трассы, где нет деревьев, снежных валов, столбов и лавок. Максимальный уклон не должен превышать 20 градусов, а внизу должно быть пространство для торможения. Прежде чем скатиться на «ватрушке», необходимо убедиться, что на склоне нет людей.

Хирург Андрей Шайдуров посоветовал вместо тюбинга выбирать санки, которыми можно управлять. Врач напомнил, что катание на «ватрушках» может привести к серьезным травмам и даже летальному исходу.