Россиянам напомнили, что делать во время нештатной ситуации в самолете Пилот Романов посоветовал следовать инструкциям экипажа при нештатной ситуации в самолете

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При нештатной ситуации в самолете необходимо четко следовать инструкциям экипажа и командира воздушного судна, рассказал пилот, специалист по безопасности полетов Александр Романов. В разговоре с Lenta.ru он уточнил, что нельзя вскакивать с места, вставать, если на табло горит указание пристегнуть ремни, кричать и паниковать.

Вести себя надо собранно, выполнять указания экипажа и командира. Если горит табло «пристегните ремни», надо сидеть, а не бежать и кричать. Бортпроводники проходят серьезную подготовку, чтобы в момент конфликта, эмоционального взрыва поймать и погасить. Если уже начинается конфликт, уже сложнее его погасить, потому что цепная реакция начинается, — подчеркнул специалист.

По словам пилота, люди часто приходят в ступор, когда на борту происходят нештатные ситуации. При этом некоторым удается взять себя в руки и даже предлагать помощь бортпроводникам. Романов отметил, что пассажиры ведут себя по-разному в зависимости от характера и эмоционального настроя. Истеричными при чрезвычайных ситуациях чаще себя проявляют мужчины, чем женщины, добавил специалист.

Психотерапевт Жанна Гарданова ранее посоветовала переключиться на любой внешний компонент при панической атаке в самолете. По ее словам, для этого можно воспользоваться бумажным пакетом, чтобы подышать, или умыться холодной водой.