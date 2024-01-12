Россиянам напомнили, что делать при задержке зарплаты Член МФП Захаренкова: при задержке зарплаты сотрудник может остановить работу

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В случае задержки зарплаты на срок более 15 дней сотрудник вправе приостановить работу, рассказала заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской федерации профсоюзов (МФП) Валентина Захаренкова. В беседе с «Москвой 24» специалист уточнила, что для этого необходимо написать соответствующее заявление.

Если работодатель задержал выплату заработной платы на срок более 15 дней, то работник вправе приостановить работу. Он пишет соответствующее заявление и направляет его начальству, — уточнила эксперт.

При задержке зарплаты можно обратиться в контролирующие органы. Например, в комиссию по трудовым спорам, профсоюз, государственную трудовую инспекцию или прокуратуру. Захаренкова отметила, что также допустимо подать заявление в суд. За задержку зарплаты работодатель обязан выплатить компенсацию. Она должна составлять не менее 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных сумм за каждый день.

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