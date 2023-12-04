Россиянам напомнили, чем полезна фейхоа Роспотребнадзор: фейхоа поможет при проблемах ЖКТ

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Фейхоа полезна для организма благодаря высокому содержанию витаминов, рассказали специалисты Роспотребнадзора по Красноярску. В ведомстве подчеркнули, что фрукт поможет при проблемах с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ), предупредит расстройства кишечника, метеоризм и диарею, пишет «МК в Красноярске».

Как уточнили в Роспотребнадзоре, фейхоа содержит витамины Е, К и С, фолиевую кислоту, железо, цинк, калий, кальций и фосфор. Благодаря этому продукт помогает при борьбе со старением. Специалисты добавили, что фрукт содержит от 2 до 3,9 мг йода и является низкокалорийным.

Телеведущая Елена Малышева ранее рассказала, что употребление вареной кукурузы способствует профилактике остеопороза и онкологических заболеваний. По ее словам, это обусловлено наличием селена и кремния в ее составе. При этом врачи подчеркивают, что при термической обработке кукуруза не теряет свои профилактические свойства.

До этого Малышева сообщила, что фейхоа занимает первое место среди продуктов по содержанию йода. По ее словам, йод крайне необходим для правильного функционирования щитовидной железы, вырабатывающей важнейшие гормоны. Кроме того, йод полезен для профилактики синдрома сухого глаза.