Россиянам начнут чаще отказывать в кредитах «Известия»: количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%

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Количество отказов по кредитным заявкам может вырасти на 20–30%, сообщили «Известия». Причиной являются изменения в системе оценки рисков. Теперь банки исследуют и прогноз вероятности банкротства. По словам директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексея Волкова, такая мера понадобилась в связи с распространением этой процедуры у физлиц.

Наиболее доступным для граждан этот процесс стал после внедрения так называемой упрощенной (внесудебной) процедуры банкротства через МФЦ в 2020 году. А еще более активно данный процесс заработал с расширением критериев упрощенного банкротства в ноябре 2023-го, — заявил Волков.

В 2023 году процедурой банкротства воспользовались 15,9 тысячи россиян. Почти каждое второе произошло после вступления в силу изменений, согласно которым процедуру можно провести по упрощенному механизму вне суда.

Ранее Минфин сообщал, что в России до 2030 года продлевается действие семейной ипотеки. Текущие условия и ставка 6% будут действовать для семей с детьми до шести лет. Также сохранятся базовые параметры программы.