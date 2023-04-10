Россиянам могут смягчить наказание за отсутствие документов на автомобиль ЛДПР подготовила проект закона о смягчении наказания за отсутствие документов на авто

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ЛДПР подготовила законопроект, предлагающий задерживать автомобиль, если у его владельца отсутствуют на него документы, только в том случае, если транспортное средство числится в угоне. Копию законопроекта разместил в своем Telegram-канале заместитель руководителя фракции в Госдуме Ярослав Нилов. Как отмечается в пояснительных материалах, отсутствие документов не сказывается на безопасности дорожного движения.

Единственным случаем задержания транспортного средства, когда у водителя отсутствуют документы на транспортное средство либо в установленных случаях отсутствуют документы, предусмотренные законодательством Таможенного союза, с отметками таможенных органов, подтверждающими временный ввоз транспортного средства, является случай числящегося в угоне транспортного средства, — говорится в тексте пояснительной записки.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцэер рассказал, что начинающим водителям не следует выбирать в качестве первого авто как чересчур мощные, так и слабосильные машины. По его словам, из-за недостатка опыта начинающий автомобилист будет испытывать трудности при их вождении.

В свою очередь автоэксперт Максим Кадаков предупредил, что тем, кто планирует выезжать за рубеж, по истечении срока действия водительских прав придется их заменить. Он отметил, что при этом менять закончившие действовать в 2022–2023 годах документы автомобилистам необязательно, если человек планирует ездить только по России, так как их срок действия продлен на три года.