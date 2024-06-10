Россиянам могут разрешить снимать с учета угнанные машины В Госдуме предложили разрешить снимать с учета в ГАИ угнанные автомобили

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В Государственной думе предложили поправки к законопроекту об исключении ОСАГО из перечня обязательных документов при регистрации транспортного средства, согласно которым владельцы автомобилей смогут снять их с учета в Госавтоинспекции в случае угона, сообщил ТАСС со ссылкой на документ. Отмечается, что для этого гражданину нужно будет написать соответствующее заявление.

Отмечается, что данную поправку поддержали в комитете нижней палаты парламента по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Согласно пояснениям к документу, благодаря предлагаемой мере россиянам больше не нужно будет предоставлять сведения о фактическом отсутствии у них авто в различные инстанции. Помимо этого, поправки также предлагают разрешить автовладельцам сразу снимать машину с учета в ГАИ при продаже, а не через 10 дней после обращения в ведомство.

Ранее заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев сообщил, что законопроект о возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам внесут в Госдуму уже в июне. По его словам, уже ведется работа с Министерством труда и социальной защиты. Парламентарий пояснил, что консультации по поводу деталей законопроекта еще продолжаются. Сейчас решается вопрос с пропущенными с 2016 года индексациями пенсий работающих пенсионеров.