Россиянам могут разрешить отказываться от авиаполётов с возвратом денег

https://static.news.ru/photo/30816a9e-9a87-11ea-b751-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство РФ предлагает законодательно закрепить право пассажира отказаться от перелёта и вернуть деньги за авиабилет.

Как уточняет РИА Новости, воспользоваться таким правом можно будет в случае введения режимов ЧС и повышенной готовности. Соответствующая поправка предлагается к законопроекту о мерах поддержки бизнеса.

Ранее правительство выделило российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с эпидемией коронавируса, 23,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на подписанное постановление о субсидиях авиаперевозчикам. По мнению властей, субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. Но эксперты полагают, что компании могут пойти и на повышение цен на билеты в строго ограниченных санитарных условиях эксплуатации авиатехники.

Минтранс России выразил надежду на восстановление авиационных перевозок внутри страны с июня этого года, а международных — с июля. Однако при этом должны будут учтены некоторые условия. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, писал NEWS.ru.