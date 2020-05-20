Россиянам могут разрешить отказываться от авиаполётов с возвратом денег

Правительство РФ предлагает законодательно закрепить право пассажира отказаться от перелёта и вернуть деньги за авиабилет.
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Ранее правительство выделило российским авиакомпаниям для возмещения убытков, связанных с эпидемией коронавируса, 23,4 млрд рублей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина со ссылкой на подписанное постановление о субсидиях авиаперевозчикам. По мнению властей, субсидии, выделенные государством, помогут авиакомпаниям пережить период ограничений, связанных со сложной эпидемиологической ситуацией. Но эксперты полагают, что компании могут пойти и на повышение цен на билеты в строго ограниченных санитарных условиях эксплуатации авиатехники.
Минтранс России выразил надежду на восстановление авиационных перевозок внутри страны с июня этого года, а международных — с июля. Однако при этом должны будут учтены некоторые условия. Об этом сообщил глава ведомства Евгений Дитрих, писал NEWS.ru.
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