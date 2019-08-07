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Представители Общероссийского народного фронта (ОНФ) предложили позволить россиянам временно выполнять трудовые обязательства из дома. С соответствующей инициативой они обратились в Министерство труда и социальной защиты.

В случае если поправки будут приняты, то сотрудники компаний на законных основаниях получат право проводить часть времени вне своего рабочего места. В настоящее время такая возможность предоставляется только по усмотрению работодателя. При этом в конфликтных ситуациях работа из дома может обернуться попытками увольнения сотрудника или оформления ему отгула.

В документе, с которым ознакомились «Известия» , предлагается ввести в главу 16 Трудового кодекса РФ («Режим рабочего времени») понятие «временная удалённая работа». В случае пробок на дорогах, личных обстоятельств и других причин сотрудник сможет работать из дома, не посещая офис.

При этом условия организации труда на время удалённой работы предлагается регулировать статьёй 312.3 ТК РФ, касающейся прав дистанционных сотрудников.

Проведённый ОНФ опрос также показал, что 90% россиян выступили за возможность официально трудиться на дому. Ещё 60% респондентов заявили, что у них неоднократно возникала необходимость работать удалённо.

Ранее News.ru писал о том, что строгий дресс-код на рабочем месте может стать главной причиной увольнения для 18% граждан России. Классический внешний вид на работе не согласны соблюдать россияне в возрасте от 25 до 34 лет. При этом 39% россиян готовы стать руководителями и соблюдать строгий дресс-код, 16% не согласились бы на такие условия, а треть опрошенных заявили, что им сначала необходимо посоветоваться с родными.