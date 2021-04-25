Россиянам хотят увеличить срок отпуска за отдых на родине

https://static.news.ru/photo/8b551ae0-a64f-11eb-a0c1-96000091f725_660.jpg Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать на неделю отпуск гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России. Об этом говорится в его письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

Автор обращения отметил , что каждый год миллионы россиян выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя их туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы оставаться на родине и идти на развитие отечественных курортных зон, считает Хамзаев.

Он уверен, что увеличение отпуска послужит хорошим стимулом для россиян отдыхать в туристических зонах России.

Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней, — цитирует RT предложение общественника.

Ранее стало известно, что ограничения на полёты из России в Турцию, скорее всего, продолжат действовать после 1 июня. Об этом сообщает «Турпром». В частности, на это указывает исключение авиакомпанией S7 Airlines Турции из графика своих полётов на июнь. Эксперты утверждают, что туристические программы в республику из РФ будут возобновлены примерно 1 августа.