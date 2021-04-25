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Россиянам хотят увеличить срок отпуска за отдых на родине

08:07, 26 апреля 2021
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать на неделю отпуск гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России. Об этом говорится в его письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

Автор обращения отметил, что каждый год миллионы россиян выезжают на иностранные курорты, тем самым спонсируя их туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей. Эти средства могли бы оставаться на родине и идти на развитие отечественных курортных зон, считает Хамзаев.

Он уверен, что увеличение отпуска послужит хорошим стимулом для россиян отдыхать в туристических зонах России.

Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней, — цитирует RT предложение общественника.

Ранее стало известно, что ограничения на полёты из России в Турцию, скорее всего, продолжат действовать после 1 июня. Об этом сообщает «Турпром». В частности, на это указывает исключение авиакомпанией S7 Airlines Турции из графика своих полётов на июнь. Эксперты утверждают, что туристические программы в республику из РФ будут возобновлены примерно 1 августа.

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