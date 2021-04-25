Россиянам хотят увеличить срок отпуска за отдых на родине

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать на неделю отпуск гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России. Об этом говорится в его письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.
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Он уверен, что увеличение отпуска послужит хорошим стимулом для россиян отдыхать в туристических зонах России.
Прошу вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней, — цитирует RT предложение общественника.
Ранее стало известно, что ограничения на полёты из России в Турцию, скорее всего, продолжат действовать после 1 июня. Об этом сообщает «Турпром». В частности, на это указывает исключение авиакомпанией S7 Airlines Турции из графика своих полётов на июнь. Эксперты утверждают, что туристические программы в республику из РФ будут возобновлены примерно 1 августа.