Россиянам для заселения в санатории потребуются три справки

https://static.news.ru/photo/7c6af27e-b029-11ea-8b80-fa163e074e61_660.jpg Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Санатории имеют право принимать постояльцев только в том случае, если у тех имеются три справки, которые рекомендованы Роспотребнадзором. Об этом заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По её словам, рассчитывать на авось не надо, поскольку туриста не только не заселят в санаторий, но могут развернуть ещё в аэропорту, если он не имеет на руках даже одной из трёх справок, сообщает «Российская газета».

Это так называемая курсовка (курортная карта) с выпиской из истории болезни и направлением врача. Вторая справка — об отсутствии коронавируса, которую надо получить за 72 часа до выезда к месту отдыха. И третья справка — о санэпидокружении, — пояснила Ломидзе.

Она добавила, что в ближайшее время родители вряд ли смогут отправить куда-то отдохнуть ребёнка. Пока летний детский отдых возможен только со взрослыми.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в настоящее время ажиотажного спроса на отдых в России не наблюдается. При этом рост цен связан с финансовыми возможностями туристов, поэтому резкие скачки в стоимости могут быть только в рыночных пределах. В том числе спрос сдерживает необходимость получать дополнительные дорогостоящие справки даже в те санатории, что уже открылись, в то время как большинство отелей и санаториев всё еще недоступны для бронирования.