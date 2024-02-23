Россиянам дали три совета, которые помогут научиться вкусно готовить «Ридус»: не умеющим готовить стоит начать с поиска лайфхаков в интернете

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Россиянам, не умеющим вкусно готовить, стоит начать с поиска в интернете рецептов и лайфхаков, которые облегчат соответствующий процесс, передает «Ридус». Например, можно подписаться на различные кулинарные сообщества, смотреть ролики поваров или купить книгу с рецептами. Нередко там содержатся методы спасения блюда от ошибок и разнообразные советы, говорится в публикации.

Вместе с тем не стоит бояться практиковать и ошибаться. Это поможет получить ценный опыт и научиться делать все правильно. Блины комом и пересоленные супы не стоит воспринимать как поражение, отметило издание.

Для некоторых отличным вариантом могут стать курсы или мастер-классы у профессиональных поваров. Найти можно как офлайн-занятия, так и онлайн-обучение с проверкой домашних заданий.

Ранее строительный эксперт Федор Васильев рассказал, что мыть кухонные ножи лучше теплой водой, а чтобы они как можно дольше оставались острыми, хранить их нужно отдельно от других столовых приборов. Он также порекомендовал не экономить на покупке ножей и их обслуживании. Желательно приобретать приборы у хорошо себя зарекомендовавших брендов, добавил эксперт.