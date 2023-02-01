Влюбленным дали советы по выбору подарков к 14 февраля Флорист Громова посоветовала покупать цветы к 14 февраля заранее

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самым распространенным подарком ко Дню всех влюбленных являются цветы, однако позаботится об их покупке лучше заранее, считает флорист Анна Громова. В беседе с изданием «Мегатюмень», она напомнила, что накануне праздника цветочные салоны могут не успеть справиться с возросшим числом заказов. Помимо того, иногда за предзаказ предлагают скидки, отметила она. Также эксперты посоветовали обратить внимание на такие подарки, как ювелирные украшения, съедобные букеты и совместные билеты в кино или театр.

Рекомендую делать заказ заранее. Тем более у некоторых специалистов предоставляется скидка за предзаказ, — посоветовала Громова.

В качестве подарка на 14 февраля хорошо подойдет памятное ювелирное украшение. Как рассказала ювелир Марина Венза, перед Днем святого Валентина ежегодно вырастает спрос на золотые и серебряные подвески в форме сердечка, многие молодые люди также приобретают кольца для помолвки.

Любимого человека в праздник можно порадовать билетами в театр или кино, а также совместной поездкой. Фуд-флорист Виктория Осипова посоветовала в качестве подарка клубничные и зефирные съедобные букеты.

Мужчины часто заказывают для своих дам клубничные или зефирные букеты, клубнику в шоколаде. Также популярны коробки конфет, в том числе в форме сердец, и корзинки. Клубника — главный тренд 14 февраля, — рассказала эксперт.

Ранее сообщалось, что по опросам и мужчины, и женщины были бы рады гастрономическим подаркам в День святого Валентина. Выяснилось, что почти половина респондентов (47%) мужского пола были бы рады приготовленному любимой женщиной праздничному ужину. 43% опрошенных согласны на съедобные сладости или конфеты. Лишь на третьем месте — у 38% представителей сильного пола — оказались смартфоны, ноутбуки и прочая техника.