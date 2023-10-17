Россиянам дали советы по подготовке дачи к зиме DIY-эксперт Коршунов: для зимней консервации дачи следует перекрыть воду и газ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дача легче перенесет зимний сезон, если ее с осени подготовить к холодам, рассказал в беседе с РИАМО эксперт по направлению DIY («сделай сам») Александр Коршунов. По его словам, в первую очередь необходимо перекрыть воду и газ, а также отключить электричество.

Как отметил специалист, после перекрытия подачи воды нужно слить ее остатки из системы водоснабжения. Систему летнего водопровода необходимо продуть компрессором с давлением в 3–4 атмосферы. Если наружные трубы лежат неглубоко под землей, в них могут образоваться ледяные пробки, поэтому на поверхность над магистралью следует положить плиты утеплителя, придавив их камнями. Вентили и смесители в неотапливаемых помещениях можно слегка приоткрыть.

При наличии газопровода подачу газа необходимо перекрыть, продолжил эксперт. Если используется газовый баллон, то надо не забыть отключить его от плиты и закрыть вентиль. Также следует отключить электричество, иначе возможные перебои зимой окажутся причиной пожара.

Законсервировать на зиму септик можно, отсоединив насосы и воздушные компрессоры, рассказал Коршунов. При этом септик должен на четверть быть заполнен водой, в которую можно засыпать бактерии — они избавят от неприятных запахов весной. Крышку септика и трубопровод эксперт посоветовал утеплить каменной ватой. Этот же материал пригодится для теплоизоляции окон и помещений.

Этот материал обладает низким коэффициентом теплопроводности, но при этом является паропроницаемым. Через такой утеплитель влага будет легко проходить наружу, что защищает от сырости, гниения и плесени при сохранении оптимальной температуры, — объяснил специалист.

Кроме того, по его словам, следует забрать из летнего дома все ценное, чтобы не повышать статистику дачных краж.

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