Россиянам дали советы, как вести семейный бюджет Финансовый эксперт Фомичева посоветовала обсуждать финансы с партнером

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Чтобы эффективно управлять деньгами, семье или паре необходимо определить, какой тип бюджета будет более удобным: раздельный, общий или смешанный, посоветовала финансовый эксперт Анна Фомичева. В разговоре с LIFE.ru она подчеркнула, что важно обсуждать с партнером финансы, доходы и расходы — это укрепит отношения и позволит избавиться от вредных привычек, таких как импульсивные траты или использование кредиток.

Эксперт пояснила, что раздельный бюджет даст партнерам возможность обрести финансовую независимость. Такой подход идеален для пар с разным доходом и личными обстоятельствами, такими как ипотека или кредит. Общий тип способствует эффективному планированию и накоплению средств, а также укрепляет чувство единства. Тем временем смешанный бюджет сочетает общие цели и личные потребности — каждый в паре выделяет сумму на совместные траты и при этом сохраняет финансовую автономию.

Фомичева советует трезво оценивать вклад каждого. При желании вести бюджет вместе важно обсудить, какую сумму партнер готов откладывать на общие нужны. Кроме того, следует учитывать время и усилия, которые затрачиваются на ведение домашних дел или уход за детьми, подчеркнула эксперт.

Эксперт также рекомендует пользоваться картами с кешбэком и другими выгодными инструментами в виде накопления баллов и дополнительных скидок. Они помогают ежемесячно экономить достаточную сумму, уверена Фомичева. Она добавила, что существует большое количество приложений, которые позволяют анализировать и контролировать траты. Многие платформы также предлагают совместный доступ — это позволит отслеживать финансовую ситуацию и сократить ненужные траты.

Фомичева заключила, что постановка общих финансовых целей мотивирует. По ее мнению, четкие планы позволят вкладываться в действительно важные вещи. Она подчеркнула, что парам при достаточной осознанности также следует рассмотреть возможность инвестирования общих накоплений.

Эксперт по личным финансам Александр Патешман ранее посоветовал заказывать доставку продуктов, чтобы сэкономить. По его словам, такой способ не только помогает меньше времени тратить на походы по продуктовым магазинам, но и дает возможность онлайн сравнить цены.