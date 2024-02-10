Россиянам дали советы, как вести себя в токсичном коллективе Бизнес-психолог Авинова: фокус на целях и дедлайн спасут от токсичности в офисе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы токсичная атмосфера в коллективе не коснулась сотрудника, он должен выполнять работу на опережение, не давая поводов для упрека, и отделить свою личность от функционала, рассказала в беседе с РЕН ТВ бизнес-психолог Ольга Авинова. Она посоветовала также сфокусироваться на целях и установить срок для решения о смене обстоятельств.

По словам эксперта, самый яркий признак токсичности — внутреннее чувство и состояние после общения, а именно, ощущение себя выжатым, опустошенным, неприятное послевкусие. Специалист рекомендовала не вовлекаться в деструктивные беседы, создавать эффект присутствия, занимаясь своими мыслями.

Не соглашайтесь терпеть непотребное отношение к себе где бы то ни было. Ошибочно думать, что ваше несчастье — это только ваша беда. Человек, который испытывает боль, порождает вокруг себя волну такого же несчастья. Напротив же, человек, который спокоен и счастлив, запускает позитивную волну, взаимодействуя с другими людьми, — резюмировала Авинова.

Ранее в результате опроса стало известно, что три четверти россиян (75%) жалуются на те или иные проявления токсичности на работе. 53% респондентов заявили, что токсичность снижает продуктивность, а иногда и вовсе сводит ее к нулю. 71% опрошенных отметили, что отравляющая атмосфера в коллективе может стать причиной их увольнения.