Россиянам дали советы, как вести себя с агрессором в транспорте Психолог Моргунов: при конфликте в транспорте необходимо сдерживать эмоции

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В случае конфликта в общественном транспорте нужно сохранять спокойный голос, сдерживать эмоции и сохранять «чёткие границы», рассказал в эфире радиостанции «Говорит Москва» доктор психологических наук Евгений Моргунов. Он предупредил, что при несоблюдении этих правил есть риск перерастания конфликта в драку.

Надо эмоции держать, не выходить за пределы, не повышать градус эмоциональный, корректно отвечать. Стоять на своём, но при этом быть корректным. А такие ссоры часто развиваются по сценарию восхождения вверх эмоционального накала: одна сторона поднимает голос, а вторая пытается переубедить. На этой почве иногда доходит до рукоприкладства, — сказал эксперт.

Он также назвал отличия агрессивного, уверенного и неуверенного поведения. По словам Моргунова, уверенное поведение характеризуется сдерживанием эмоций, чёткими границами и аргументацией, спокойным голосом. Агрессивное поведение — это повышение голоса, оскорбления, переход на личности. При неуверенном поведении человек «сливается» из ситуации, отметил психолог.

Моргунов подчеркнул, что с 2020 года, с начала пандемии, происходит много стрессогенных событий. По его словам, большое количество людей с этого момента «находятся на взводе». Он призвал учитывать это в случае конфликта.

Ранее сообщалось, что в фитнес-клубе на Ходынском бульваре в Москве произошла драка между посетителями, которая едва не переросла в стрельбу. Тренер сделал замечание одному из посетителей клуба, который распугивал других клиентов громкими звуками во время упражнения с гантелями. Он попросил мужчину взять другие гантели, но в ответ получил оскорбления и угрозы.

Вскоре за тренера вступился другой посетитель, и конфликт, казалось, сошел на нет. Но в раздевалке мужчины сцепились и подрались. Агрессор заметил в сумке заступника травматический пистолет и попытался его выхватить. Владелец проиграл битву за оружие и был нокаутирован ударом ноги.