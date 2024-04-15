Россиянам дали советы, как успешно пройти собеседование HR-специалист Лоикова: перед собеседованием стоит подготовить рассказ о себе

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Чтобы успешно пройти собеседование, стоит заранее подготовить рассказ о себе, посоветовала независимый HR-специалист Зулия Лоикова. В разговоре с «Москвой 24» эксперт подчеркнула, что соискатель может прекрасно разбираться в своей области, но оказаться в ступоре из-за вопросов о его достижениях.

Важно быть готовым рассказать о себе. Часто бывает, что человек — профессионал, хорошо разбирается в своей области. Но при этом теряется, когда начинаются какие-то дополнительные вопросы о его биографии. Просьба рассказать немного о себе и своих достижениях ставит его в ступор, — пояснила Лоикова.

Лучше заранее изучить информацию о вакансии и компании. Если соискателю все равно, где работать, это может стать красным флагом для работодателя. HR-специалист добавила, что у потенциального сотрудника есть только один шанс заявить о себе. Зачастую рекрутеры ведут базы с информацией о кандидатах.

В случае провала второго шанса у вас уже не будет, даже если в компании появится другая позиция. Потому что, как правило, рекрутеры ведут базы и делают пометки о кандидатах, — заключила Лоикова.

HR-специалист ранее рассказала, что конфликты в компании, отсутствие перспектив карьерного роста и потеря интереса являются весомыми поводами для поиска новой работы. По ее словам, ссоры между руководством могут напрямую отразиться на финансовом состоянии сотрудников.