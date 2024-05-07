Россиянам дали советы, как ухаживать за мягкой мебелью Дизайнер Кузнецова: чистить мягкую мебель нужно специальными средствами

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Чистить мягкую мебель следует специальными средствами, посоветовала дизайнер Ксения Кузнецова. В беседе с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнула, что важно узнать, какая ткань применялась в обивке. При покупке мебели можно уточнить у продавцов, какие средства лучше подойдут для ухода за определенными материалами.

Как уточнила дизайнер, регулярно нужно проводить механическую чистку мягкой мебели. Для этого подойдут специальная щетка, валик для одежды или пылесос с насадкой для мебели. Движения важно совершать сверху вниз. Чистка позволит избавиться от пыли и соринок.

При нежелании самостоятельно приводить мебель в порядок можно обратиться в клининг-компанию. Кузнецова уточнила, что этот метод не бюджетный, но профессиональная чистка поможет вернуть предметам интерьера изначальный вид. Эксперт добавила, что мебель важно защищать от попадания прямых солнечных лучей.

Эксперт по уходу за домом Валерий Туаев ранее рассказал, что шторы следует стирать раз в год или в полгода, а подушки — не реже трех раз в год. Одеяла также необходимо стирать: делать это стоит раз в квартал. При обнаружении пятен рекомендуется использовать специальный спрей для текстиля.