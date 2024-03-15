Россиянам дали советы, как уберечь питомцев от клещей Ветеринар Полевой: питомцев необходимо обрабатывать для защиты от клещей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Чтобы уберечь питомцев от клещей, необходимо проводить профилактические обработки на протяжении всего сезона активности членистоногих, посоветовал ветеринар Алексей Полевой. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что для этого подойдут как капли на холку, так и таблетки.

Обработку животного можно проводить с помощью капель на холку или таблеток от клещей. Определиться с препаратом поможет ветеринарный врач. Спреи и ошейники от паразитов менее эффективны и используются в основном как дополнительная защита, — пояснил ветврач.

Обработку следует проводить до установления минусовой температуры воздуха. Важно изучить инструкцию к средству, чтобы узнать его срок действия. После прогулки нужно осматривать и себя, и питомца на наличие клещей. Он не сразу присасывается к коже, поэтому есть шанс его удалить. Ветеринар рекомендует убирать клеща при помощи пинцета или специального пластикового крючка. После этого необходимо провести обработку дезинфицирующим средством.

Ветеринар Михаил Шеляков ранее предупредил, что некоторые цветы могут навредить домашним питомцам. По его словам, опасными являются лилии, ландыши и хризантемы. Их поедание может вызвать у животного сильную рвоту со слюнотечением.