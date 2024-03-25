Россиянам дали советы, как справиться со стрессом после теракта в «Крокусе» Психиатр Панова: для борьбы со стрессом после теракта нужно заботиться о себе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Акция памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле»

Чтобы справиться со стрессом после теракта в «Крокус Сити Холле», нужно не забывать заботиться о себе, посоветовала психиатр-психотерапевт Надежда Панова. В разговоре с РИАМО специалист подчеркнула, что следует правильно питаться, заниматься привычными делами и высыпаться. Лучше как можно реже листать ленты новостей. По словам психиатра, такие трагедии, как в «Крокус Сити Холле», вызывают у людей глубокий шок, это касается и тех, кто активно следит за новостями. Постепенно шок перерастает в травматический стресс.

Очень важно продолжать заботиться о себе: высыпаться, правильно питаться, заниматься привычными, рутинными делами, не забывать о досуге. Сократите потребление новостей, чтобы не разгонять тревогу еще сильнее, — пояснила врач.

Нельзя оставаться со стрессом один на один. Лучше больше общаться с друзьями, коллегами, родственниками и знакомыми, с которыми складываются доверительные отношения. С ними можно делиться своими чувствами. Панова рекомендует отказаться от стратегии избегания и алкоголя, чтобы не замедлять процесс восстановления. Если справиться со стрессом не получается и он мешает ежедневному функционированию, следует обратиться за помощью к специалисту.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел перед выступлением группы «Пикник» вечером 22 марта. Несколько человек подъехали на автомобиле, вошли в здание и открыли огонь по посетителям и охране, после чего подожгли помещение. Затем они вернулись в машину и покинули город. Задержать их смогли в Брянской области.

По последним данным, в результате трагедии в Подмосковье погибли 137 человек.

Басманный суд Москвы 25 марта постановил арестовать четверых подозреваемых по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Они взяты под стражу до 22 мая.